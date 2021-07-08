Что съесть, чтобы похудеть: нутрициолог назвала один-единственный продукт

Вечный вопрос "что съесть, чтобы похудеть" наконец-то получил ответ!
В своем Instagram нутрициолог Анна Мурра рассказала, чего на тарелке должно быть побольше, чтобы жиры сжигались - и тело стройнело.
Что реально способствует снижению веса? Зелень! И вот вам несколько фактов, чтобы в каждую тарелку подложить шпината, кинзы и петрушки побольше.
Добавляйте зелень в еду каждый день - и увидите результат (фото: pexels.com)
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Зелень содержит в себе ряд ферментов, которые помогают расщеплять белки до аминокислот, которые, в свою очередь, помогают усвоить железо. А анемия возникает как раз из-за недостатка белка. Поэтому тут все логично и причины могут быть частично устранены.
Вывод: Зелень как адаптоген, как иммуномодулятор, как детокс, как корм для органа нашеи системы ЖКТ очень важна.
Раньше врач дала исчерпывающий ответ о защите от солнца летом.