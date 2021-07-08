Що з'їсти, щоб схуднути: нутриціолог назвала один-єдиний продукт

Вічне питання "що з'їсти, щоб схуднути" нарешті отримав відповідь!
У своєму Instagram Нутриціолог Анна Мурра розповіла, чого на тарілці має бути побільше, щоб жири спалювалися - і тіло стрункішало.
Що реально сприяє зниженню ваги? Зелень! І ось вам кілька фактів, щоб в кожну тарілку підкласти шпинату, кінзи і петрушки побільше.
Додавайте зелень в їжу кожен день - і побачите результат (фото: pexels.com)
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Зелень містить в собі ряд ферментів, які допомагають розщеплювати білки до амінокислот, які, в свою чергу, допомагають засвоїти залізо. А анемія виникає якраз через нестачу білка. Тому тут все логічно і причини можуть бути частково усунені.
Висновок: Зелень як адаптоген, як імуномодулятор, як детокс, як корм для органу нашої системи шлунково-кишкового тракту дуже важлива.
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