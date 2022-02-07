Сильнейший враг красоты: как избежать раннего старения кожи – диетолог

"Раньше я была практически убеждена, возраст – основная причина старения кожи. Но как часто я вижу на приеме женщины за 50 с прекрасной кожей, без видимых морщин, в то время как молодые девушки 20-30 лет – с глубокими мелкими морщинками.
Оказывается, сильнейшим врагом нашей кожи является окислительный, или оксидативный стресс".
Меньше стресса (фото: pexels.com)
Оксидативный стресс – это процесс, при котором в организме накапливается слишком много свободных радикалов, которые разрушают структуру клеток. Они приводят к раннему старению кожи, образованию морщин и воспалений.
Причины оксидативного стресса
- привычки питания, особенно употребление большого количества сахаров;
- агрессивный ультрафиолет, он проникает глубоко в слой эпидермиса и разрушает белок коллагена, эластина, из-за чего кожа теряет упругость;
- "синий свет" экранов телефонов, компьютеров, телевизоров, наша кожа ощущает его влияние;
- плохая микрофлора и нездоровый кишечник, синдром мальабсорбции;
- злоупотребление диетами, которые исключают незаменимые вещества организма;
- злоупотребление алкоголем.
Красота начинается изнутри, а уже потом – маски и крем (фото: pexels.com)
Как противостоять окислительному стрессу
-
Сбалансированное питание, содержащее достаточное количество белка, жиров, особенно растительных, клетчатки. Ешьте больше листовой зелени, капусты, морской жирной рыбы.⠀
- Включите в рацион продукты, содержащие вещества, которые напрямую влияют на выработку коллагена: биотин, а также аминокислот (лизина и пролина). Продукты, которые их содержат: цветная капуста, соя, орехи, натуральные масла, томаты, шпинат, яйца (вареные).
- Употреблять продукты, содержащие антиоксиданты. Различают антиоксиданты, которые можно получить из еды, и те, которые организм вырабатывает сам. Фактически – это "эликсиры красоты". Я уверена, что каждый из них мы должны знать "в лицо".
-
Очищайте организм! Все органы, которые вырабатывают ферменты (в частности, кишечник), вырабатывают внутри тела собственные антиоксиданты и омолаживают организм. Поэтому уровень ферментов всегда должен быть в норме.