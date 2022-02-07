Найсильніший ворог краси: як уникнути раннього старіння шкіри – дієтолог

"Раніше я була практично переконана, вік – основна причина старіння шкіри. Але як часто я бачу на прийомі жінок за 50 з прекрасною шкірою, без видимих зморшок, в той час як молоді дівчата 20-30 років – з глибокими дрібними зморшками.
Виявляється, найсильнішим ворогом нашої шкіри є окислювальний, або оксидативний стрес".
Менше стресу (фото: pexels.com)
Оксидативний стрес – це процес, при якому в організмі накопичується занадто багато вільних радикалів, які руйнують структуру клітин. Вони призводять до раннього старіння шкіри, утворення зморшок і запалень.
Причини оксидативного стресу
- звички харчування, особливо вживання великої кількості цукрів;
- агресивний ультрафіолет, він проникає глибоко в шар епідермісу і руйнує білок колагену, еластину, через що шкіра втрачає пружність;
- "синє світло" екранів телефонів, комп'ютерів, телевізорів, наша шкіра відчуває його вплив;
- погана мікрофлора і нездоровий кишечник, синдром мальабсорбції;
- зловживання дієтами, які виключають незамінні речовини організму;
- зловживання алкоголем.
Краса починається зсередини, а вже потім – маски і крем (фото: pexels.com)
Як протистояти окислювальному стресу
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Збалансоване харчування, що містить достатню кількість білка, жирів, особливо рослинних, клітковини. Їжте більше листової зелені, капусти, морської жирної риби.⠀
- Включіть в раціон продукти, що містять речовини, які безпосередньо впливають на вироблення колагену: біотин, а також амінокислот (лізину і проліну). Продукти, які їх містять: цвітна капуста, соя, горіхи, натуральні масла, томати, шпинат, яйця (варені).
- Вживати продукти, що містять антиоксидант. Розрізняють антиоксиданти, які можна отримати з їжі, і ті, які організм виробляє сам. Фактично – це "еліксири краси". Я впевнена, що кожен з них ми повинні знати "в обличчя".
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Очищайте організм! Всі органи, які виробляють ферменти (зокрема, кишечник), виробляють всередині тіла власні антиоксиданти і омолоджують організм. Тому рівень ферментів завжди повинен бути в нормі.