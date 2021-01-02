Синоптик дала украинцам приятный прогноз

Погода в Украине ожидается в воскресенье, 3 января, сухая, ветряная и относительно теплая, однако есть вероятность туманов и гололедицы, поэтому водителям и пешеходам на улицах стоит быть осторожными.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

На всей территории страны осадки маловероятны.

В среднем по Украине столбики термометров в течение дня будут показывать около +3... +5 градусов.

В восточных областях ожидается температура воздуха чуть ниже: 0... +3 градуса.

А вот на Юге и на Закарпатье погода преподнесет "весенние" +6... +12 градусов.

В Киеве в воскресенье в дневное время будет +3... +5 градусов, а в ночное ожидается около нуля. В столице осадки также маловероятны. Юго-восточный ветер может быть порывистым.

Диденко отмечает, что погода в завтрашний выходной будет располагать к прогулкам на свежем воздухе.

"Потому - никаких опасных метеоявлений, разве что туманы, дымки и, на подмерзшую ночью землю, иногда скромная гололедица", - пишет синоптик.

Метеокарта погоды 3 января (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ранее сообщалось, что синоптики Укргидрометцентра предупредили, что в Украину движется непогода, будет похолодание и мощные ливни со снегом совсем скоро.

Напомним также, что о похолодании на следующей неделе предупредила также Наталка Диденко.