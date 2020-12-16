Синоптики предупредили о плохой погоде: в трех областях пройдет мокрый снег с дождем

Погода в Украине сегодня, 16 декабря, будет плохой в трех восточных областях. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях пройдет дождь с мокрым снегом. Кроме того, жителям этих регионов нужно быть осторожными, потому что ожидается и гололед.

В Харьковской области температура воздуха днем будет находиться на уровне -1…+1, а ночью 0…-2, в Донецкой области также днем от -1 до +1, а ночью 0…-2. В Луганской области днем -1…+1, а ночью -1…-3. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В остальной части Украины осадков не ожидается. При этом в западных, северных, центральных и Одесской областях будет туман, который ограничит видимость до 200-500 метров.

Интересно, но теплее всего сегодня будет не на юге, а в западных регионах. Так, во Львовской и Закарпатской областях днем ожидается до 5 градусов тепла, ночью термометры покажут 0…-2.

В Ивано-франковской области будет немного холодней, но тоже достаточно тепло - +2…+4 днем, а ночью тоже 0…-2. В Черновицкой области днем +2…+4, ночью -1…-3.

В центральной части Украины днем температура воздуха не поднимется выше +1 градуса, но осадков не ожидается.

В южных областях также без осадков. В Одесской области днем будет до 3 градусов тепла, а ночью 0…-2, в Херсонской области днем +1…+3, ночью -1…+1, в Николаевской области днем до +4, ночью от -1 до +1.

В Киеве без существенных осадков, днем и ночью от -1 до +1. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью и утром ожидается туман с видимостью до 500 метров.

Погода в Украине 16 декабря (фото: meteo.gov.ua)

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