Синоптики попередили про погану погоду: у трьох областях пройде мокрий сніг з дощем

Погода в Україні сьогодні, 16 грудня, буде поганою у трьох східних областях. У Харківській, Донецькій і Луганській областях пройде дощ з мокрим снігом. Крім того, жителям цих регіонів потрібно бути обережними, тому що очікується і ожеледь.

В Харківській області температура повітря вдень буде перебувати на рівні -1...+1, а вночі 0...-2, в Донецькій області також вдень від -1 до +1, а вночі 0...-2. У Луганській області вдень -1...+1, а вночі -1...-3. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

В решті частини України опадів не очікується. При цьому в західних, північних, центральних та Одеській областях буде туман, який обмежить видимість до 200-500 метрів.

Цікаво, але найтепліше сьогодні буде не на півдні, а в західних регіонах. Так, у Львівській та Закарпатській областях вдень очікується до 5 градусів тепла, вночі термометри покажуть 0...-2.

В Івано-франківській області буде трохи холодніше, але теж досить тепло - +2...+4 вдень, а вночі теж 0...-2. У Чернівецькій області вдень +2...+4, вночі -1...-3.

У центральній частині України, вдень температура повітря не підніметься вище +1 градуса, але опадів не очікується.

У південних областях також без опадів. В Одеській області вдень до 3 градусів тепла, а вночі 0...-2, у Херсонській області вдень +1...+3, вночі -1...+1, в Миколаївській області вдень до +4, вночі від -1 до +1.

У Києві без істотних опадів, вдень і вночі від -1 до +1. Вітер південний 3-8 метрів в секунду. Вночі та вранці очікується туман з видимістю до 500 метрів.

Погода в Україні 16 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, з'явився оновлений прогноз погоди в Україні на Новий рік.

Раніше синоптики оновили прогноз погоди на зиму в Україні і обіцяють снігопади і морози.