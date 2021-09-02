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Сезон ОРВИ: нутрициолог дала рецепт чая, который быстро собьет температуру

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Четверг 02 сентября 2021 11:09
Сезон ОРВИ: нутрициолог дала рецепт чая, который быстро собьет температуру Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Осень - яркий, насыщенный красками и событиями сезон, но еще это время славится своими простудами и ОРВИ. Чтобы сохранить здоровье, специалисты по питанию советуют заранее позаботиться о своем иммунитете.

Но если уж так вышло, что кто-то из семьи заболел, тоже не страшно: нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram дала простой рецепт чая, который быстро собьет температуру и поставит человека на ноги.

Этот сбор безотказно работает - вы можете легко сделать его сами.

Сезон ОРВИ: нутрициолог дала рецепт чая, который быстро собьет температуруЧай, который быстро поставит на ноги (фото: pexels.com)

Самый мощный натуральный антибиотик: нутрициолог назвала топ-средство от боли в горле и мигреней

Чай для понижения температуры

  • Состав: таволга, листья малины, липа, листья смородины, тысячелистник, любовь и забота.

  • Действие: жаропонижающее, потогонное средство. Рекомендуется при повышенной температуре и для питья в бане. Все травы работают синергетический, усиливая действие друг друга.

  1. Тысячелистник расширяет желчные протоки и увеличивает желчеотделение, тем самым помогая печени выводить токсины. Улучшает выработку желудочного сока. Избавляет от головной боли.
  2. Таволга и лист малины - замена аспирину за счёт содержания натуральной салициловой кислоты: снижают боль, разжижают кровь. Применяются при инфекциях верхних и нижних дыхательных путей.
  3. Липа - обладает противосудорожным действием (в том числе, используется при лечении эпилепсии), защищает здоровые ткани от воспаления, снимает спазмы. Имеет обволакивающий эффект.
  4. Листья смородины - улучшают работу сердца и сосудов.
  5. Таволга, липа, листы малины и смородины содержат витамин С с высоким содержанием флавоноидов, что повышает биодоступность витамина, восстанавливает силы, тонизирует организм.
  6. Все травы обладают жаропонижающим, потогонным, общеукрепляющим, иммуноподдерживающим, противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным эффектом.

Сезон ОРВИ: нутрициолог дала рецепт чая, который быстро собьет температуру

Чай для иммунитета поможет быстрее выздороветь (фото: pexels.com)

От паразитов, вирусов и микробов: нутрициолог дала список антипаразитарных продуктов

  • Способ применения: заварите в термосе 1 ст. л. на 1 ст. воды.

Настаивайте час. При повышенной температуре рекомендуется пить в большом количестве. Наслаждайтесь чаем и получайте максимум пользы трав.

При лихорадке рекомендуется принимать душ, чтобы смывать выходящие через пот токсины, если нет противопоказаний.

Можно применять детям с 1 года. На ГВ можно. Противопоказания: индивидуальная непереносимость.

Прямая угроза здоровью: нутрициолог назвала топ продуктов, которые сильно раздражают слизистую, стоит отказаться.

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