Прямая угроза здоровью: нутрициолог назвала топ продуктов, которые сильно раздражают слизистую

Все вы слышали, что защитные силы организма достаточно сильны от природы, чтобы уберечь нас от опасных болезней.

Но, скорее всего, мало кто задумывался о том, что самым главным рубежом защиты организма от бактерий и токсинов является слизистая оболочка пищевода, желудка и кишечника - и ее площадь у взрослого человека - вдумайтесь - равна теннисному корту.

Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.