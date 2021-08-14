Прямая угроза здоровью: нутрициолог назвала топ продуктов, которые сильно раздражают слизистую
Все вы слышали, что защитные силы организма достаточно сильны от природы, чтобы уберечь нас от опасных болезней.
Но, скорее всего, мало кто задумывался о том, что самым главным рубежом защиты организма от бактерий и токсинов является слизистая оболочка пищевода, желудка и кишечника - и ее площадь у взрослого человека - вдумайтесь - равна теннисному корту.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Анна Биоториум.
Слизистая оболочка выстилает абсолютно все органы ЖКТ, отделяя внутреннюю среду организма от агрессивных факторов (пища, лекарства, бактерии, токсины, пищеварительные соки и т. п).
И если интенсивность таких факторов агрессии активная, то защитные силы ослабевают.
! К главным повреждающим факторам относятся: алкоголь, курение, неправильное питание, стресс, воспалительные заболевания, аллергены, ряд препаратов, ну, и нельзя сбрасывать со счетов возраст и наследственность.
Любимая многими еда, которая грозит здоровью всего организма (фото: pexels.com)
- Чем нам это грозит? Это - начало начал всех проблем. Истончение слоя защитной слизи, расхождение клеток слизистой оболочки, которые в норме должны быть плотно сцеплены между собой, позволяет бактериям и токсинам проникать в подслизистый слой, где проходят кровеносные сосуды и нервные волокна, управляющие работой ЖКТ.
- В результате, как минимум, может развиваться так называемое воспаление низкой интенсивности, когда явных язв или эрозий нет, а человек чувствует постоянный дискомфорт, боль, страдает от изжоги, повышенного газообразования, расстройства стула, тошноты, синдромома "встал и устал", всяческими дефицитами и тому подобное.
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! Призываю, не доводите до воспаление слизистой - это прямая угроза здоровью всего организма.
Поэтому, друзья, завязывайте с "мусорным" питанием, полулежачим образом жизни и включайте в рацион продукты, способствующие восстановлению плотных контактов между клетками слизистой и нормализуют ее проницаемость, а также защищают слизистую и помогают улучшить работу ЖКТ.
Важно отметить, что любые воспалительные заболевания кишечника требуют немедленного лечения, а диета при заболеваниях ЖКТ является важнейшим дополнением к лечению.
Переключаемся на салатики, не дожидаясь проблем (фото: pexels.com)
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Продукты, которые восстанавливают слизистую
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Костный бульон
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Куркума
- Кокосовое масло
- Масло кги
- Зелень
- Зеленые овощи
- Льняное масло
- Семена льна
- Грецкие орехи
- Рыба
- Сок алоэ
- Чечевица
- Печеные яблоки
! Список продуктов, которые раздражают слизистую: сахар, острые специи, фасоль и горох, жареные продукты, жирные сорта мяса, консерванты, красители, ароматизаторы, соль, алкоголь, рафинированные продукты, продукты, которые вызывают индивидуальную непереносимость.
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