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Сезон ГРВІ: нутриціолог дала рецепт чаю, який швидко зіб'є температуру

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Четвер 02 вересня 2021 11:09
Сезон ГРВІ: нутриціолог дала рецепт чаю, який швидко зіб'є температуру Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь - яскравий, насичений фарбами і подіями сезон, але ще цей час славиться своїми застудами та ГРВІ. Щоб зберегти здоров'я, фахівці з харчування радять заздалегідь подбати про свій імунітет.

Але якщо вже так вийшло, що хтось із сім'ї захворів, теж не страшно: нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram дала простий рецепт чаю, який швидко зіб'є температуру і поставить людину на ноги.

Цей збір безвідмовно працює - ви можете легко зробити його самі.

Сезон ГРВІ: нутриціолог дала рецепт чаю, який швидко зіб'є температуруЧай, який швидко поставить на ноги (фото: pexels.com)

Найпотужніший натуральний антибіотик: нутриціолог назвала топ-засіб від болю в горлі і мігрені

Чай для зниження температури

  • Склад: таволга, листя малини, липа, листя смородини, деревій, любов і турбота.

  • Дія: жарознижуючий, потогінний засіб. Рекомендується при підвищеній температурі і для пиття в лазні. Всі трави працюють синергетично, посилюючи дію один одного.

  1. Деревій розширює жовчні протоки і збільшує жовчовиділення, тим самим допомагаючи печінці виводити токсини. Покращує вироблення шлункового соку. Позбавляє від головного болю.
  2. Таволга і лист малини - заміна аспірину за рахунок вмісту натуральної саліцилової кислоти: знижують біль, розріджують кров. Застосовуються при інфекціях верхніх і нижніх дихальних шляхів.
  3. Липа - має протисудомну дію (в тому числі, використовується при лікуванні епілепсії), захищає здорові тканини від запалення, знімає спазми.
  4. Листя смородини - покращуює роботу серця і судин.
  5. Таволга, липа, листи малини і смородини містять вітамін С з високим вмістом флавоноїдів, що підвищує біодоступність вітаміну, відновлює сили, тонізує організм.
  6. Всі трави мають жарознижувальну, потогінну, загальнозміцнюючу, імунопідтримуючу, протизапальну, антибактеріальну та противірусну ефектом.

Сезон ГРВІ: нутриціолог дала рецепт чаю, який швидко зіб'є температуру

Чай для імунітету допоможе швидше одужати (фото: pexels.com)

Від паразитів, вірусів і мікробів: нутриціолог дала список антипаразитарних продуктів

  • Спосіб застосування: заваріть в термосі 1 ст. л. на 1 ст. води.

Наполягайте годину. При підвищеній температурі рекомендується пити у великій кількості. Насолоджуйтесь чаєм і отримуйте максимум користі трав.

При лихоманці рекомендується приймати душ, щоб змивати виходять через піт токсини, якщо немає протипоказань.

Можна застосовувати дітям з 1 року. На ГВ можна. Протипоказання: індивідуальна непереносимість.

Пряма загроза здоров'ю: нутриціолог назвала топ продуктів, які сильно дратують слизову, варто відмовитися.

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