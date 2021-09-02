Сезон ГРВІ: нутриціолог дала рецепт чаю, який швидко зіб'є температуру

Осінь - яскравий, насичений фарбами і подіями сезон, але ще цей час славиться своїми застудами та ГРВІ. Щоб зберегти здоров'я, фахівці з харчування радять заздалегідь подбати про свій імунітет.

Але якщо вже так вийшло, що хтось із сім'ї захворів, теж не страшно: нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram дала простий рецепт чаю, який швидко зіб'є температуру і поставить людину на ноги.

Цей збір безвідмовно працює - ви можете легко зробити його самі. Чай, який швидко поставить на ноги (фото: pexels.com) Найпотужніший натуральний антибіотик: нутриціолог назвала топ-засіб від болю в горлі і мігрені Чай для зниження температури Склад: таволга, листя малини, липа, листя смородини, деревій, любов і турбота.

Дія: жарознижуючий, потогінний засіб. Рекомендується при підвищеній температурі і для пиття в лазні. Всі трави працюють синергетично, посилюючи дію один одного. Деревій розширює жовчні протоки і збільшує жовчовиділення, тим самим допомагаючи печінці виводити токсини. Покращує вироблення шлункового соку. Позбавляє від головного болю. Таволга і лист малини - заміна аспірину за рахунок вмісту натуральної саліцилової кислоти: знижують біль, розріджують кров. Застосовуються при інфекціях верхніх і нижніх дихальних шляхів. Липа - має протисудомну дію (в тому числі, використовується при лікуванні епілепсії), захищає здорові тканини від запалення, знімає спазми. Листя смородини - покращуює роботу серця і судин. Таволга, липа, листи малини і смородини містять вітамін С з високим вмістом флавоноїдів, що підвищує біодоступність вітаміну, відновлює сили, тонізує організм. Всі трави мають жарознижувальну, потогінну, загальнозміцнюючу, імунопідтримуючу, протизапальну, антибактеріальну та противірусну ефектом. Чай для імунітету допоможе швидше одужати (фото: pexels.com) Від паразитів, вірусів і мікробів: нутриціолог дала список антипаразитарних продуктів Спосіб застосування: заваріть в термосі 1 ст. л. на 1 ст. води. Наполягайте годину. При підвищеній температурі рекомендується пити у великій кількості. Насолоджуйтесь чаєм і отримуйте максимум користі трав. При лихоманці рекомендується приймати душ, щоб змивати виходять через піт токсини, якщо немає протипоказань. Можна застосовувати дітям з 1 року. На ГВ можна. Протипоказання: індивідуальна непереносимість.