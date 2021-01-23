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Слава из НеАнгелов в прозрачном наряде засветила белье и сделала предупреждение любимому

Автор: Lite

Слава Каинская из группы НеАнгелы часто задевает тему отношений и всегда ее высказывания с интересм встречают поклонники. Так, недавно она вновь заговорила об отношениях с бывшими и настоящими, а многие подписчицы певицы увидели в ее рассуждениях себя. В этот раз артистка решила намекнуть любимому, что она не теряет его с поля зрения и ничто не останется незамеченным, а фолловеры подхватили ее настроение и заверили – они также всегда держать ухо востро.

Слава сопроводили свое сообщение с юмором горячим красноречивым фото. На ее страничке в Instagram можно увидеть портретный снимок, на котором Слава красуется с высокой гладкой прической, пару локонов выпустила на лицо, она немного опустила солнечные очки в красной оправе и смотрит в сторону. Акцент в макияже сделан на красные губы. На Славе – красный прозрачный верх, который позволяет частично рассмотреть белье под нарядом.

"Когда любимому пришло уведомление. Угол обзора — панорама 360", - предупредила певица и "выдала" секрет своей повышенной внимательности и бдительности, которые демонстрирует на снимке.

Слава Каминская поделилась соблазнительным портретным фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Многие поклонники Славы подтвердили, что у них точно такой же подход к ситуации и не отпустили ее без комплиментов.

  • Ой, как хорошо! Слава это просто секс на ножках
  • Красивая, не могу
  • Кукла
  • Красотка
  • Богиня!
  • Стильное фото, огонь
  • Такая хорошенькая
  • Сногсшибательная красавица
  • Просто огонь
  • Класс, вообще красотка

Напомним, что ранее Слава из НеАнгелов заинтриговала кадрами в шикарном свадебном платье.

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Новости Украины Слава КаминскаяНеАнгелы