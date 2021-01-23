Слава з НеАнгелів в прозорому вбранні засвітила білизну і зробила попередження коханому

Слава Каинская з гурту НеАнгели часто зачіпає тему відносин і завжди її висловлювання з интересм зустрічають шанувальники. Так, нещодавно вона знову заговорила про стосунки з колишніми і теперішнім, а багато підписниць співачки побачили в її міркуваннях себе. Цього разу артистка вирішила натякнути коханому, що вона не втрачає його з поля зору і ніщо не залишиться непоміченим, а фолловери підхопили її настрій і запевнили – вони також завжди тримати вухо гостро.
Слава супроводили своє повідомлення з гумором гарячим красномовним фото. На її сторінці в Instagram можна побачити портретний знімок, на якому Слава красується з високою гладкою зачіскою, кілька локонів випустила на обличчя, вона трохи опустила сонячні окуляри в червоній оправі і дивиться в бік. Акцент в макіяжі зроблений на червоні губи. На Славі – червоний прозорий верх, який дозволяє частково розглянути білизну під вбранням.
"Коли коханому прийшло повідомлення. Кут огляду — панорама 360", - попередила співачка і "видала" секрет своєї підвищеної уважності та пильності, які демонструє на знімку.
Слава Камінська поділилася спокусливим портретним фото (фото: instagram.com/babaslavka)
Багато шанувальників Слави підтвердили, що у них точно такий же підхід до ситуації і не відпустили її без компліментів.
Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів заінтригувала кадрами в шикарному весільному платті.