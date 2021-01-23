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Слава з НеАнгелів в прозорому вбранні засвітила білизну і зробила попередження коханому

Автор: Lite

Слава Каинская з гурту НеАнгели часто зачіпає тему відносин і завжди її висловлювання з интересм зустрічають шанувальники. Так, нещодавно вона знову заговорила про стосунки з колишніми і теперішнім, а багато підписниць співачки побачили в її міркуваннях себе. Цього разу артистка вирішила натякнути коханому, що вона не втрачає його з поля зору і ніщо не залишиться непоміченим, а фолловери підхопили її настрій і запевнили – вони також завжди тримати вухо гостро.

Слава супроводили своє повідомлення з гумором гарячим красномовним фото. На її сторінці в Instagram можна побачити портретний знімок, на якому Слава красується з високою гладкою зачіскою, кілька локонів випустила на обличчя, вона трохи опустила сонячні окуляри в червоній оправі і дивиться в бік. Акцент в макіяжі зроблений на червоні губи. На Славі – червоний прозорий верх, який дозволяє частково розглянути білизну під вбранням.

"Коли коханому прийшло повідомлення. Кут огляду — панорама 360", - попередила співачка і "видала" секрет своєї підвищеної уважності та пильності, які демонструє на знімку.

Слава Камінська поділилася спокусливим портретним фото (фото: instagram.com/babaslavka)

Багато шанувальників Слави підтвердили, що у них точно такий же підхід до ситуації і не відпустили її без компліментів.

  • Ой, як добре! Слава це просто секс на ніжках
  • Красива, не можу
  • Лялька
  • Красуня
  • Богиня!
  • Стильне фото, вогонь
  • Така гарненька
  • Карколомна красуня
  • Просто вогонь
  • Клас, взагалі красуня

Нагадаємо, що раніше Слава з НеАнгелів заінтригувала кадрами в шикарному весільному платті.

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Новини України Слава КамінськаНеАнгелы