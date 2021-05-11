Кроме слоучей: стилист показала, как носить джинсы-трубы летом 2021

"Ваша мама, наверняка, уже сказала, что трубы в их молодости не носил только ленивый. И, как всегда, стильный мир разделился на три категории.

Те, кому трубы по душе и one love,

Те, кому не зашли совсем,

Те, кому все равно и "Я еще старые не сносила", - рассказала Зоя.

Стилист рассказала, что любимые джинсы, как правило, - те, которые идеально сидят.

"И если это слоучи, на которые вы решились только пару месяцев назад, прекрасно! Носите с удовольствием и кайфуйте от того, что фигура, наконец, приблизилась к идеальным песочным часам. Ну, а если вы уже посматриваете на широкие трубы, то ловите лайфхак. Выбирайте более мягкий деним. Он лучше сидит и не создает парниковый эффект знойным летом", - рассказала стилист.

Как носить джинсы-трубы летом 2021

С блузкой

С коротким пиджаком

Со свитером

С топом

С футболкой

С кожаными вещами

Как носить джинсы-трубы этим летом (фото: instagram.com/ya_zoya_)