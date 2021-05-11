RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Влітку 2021 широкі джинси впевненим кроком виходять вперед і займають почесне перше місце в модному хіт-параді.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

"Ваша мама, напевно, вже сказала, що труби в їх молодості не носив тільки ледачий. І, як завжди, стильний світ розділився на три категорії.

  • Ті, кому труби до душі і one love,
  • Ті, кому не зайшли зовсім,
  • Ті, кому все одно і "я ще старі не зносила", - розповіла Зоя.

Стиліст розповіла, що улюблені джинси, як правило, - ті, які ідеально сидять.

"І якщо це слоучі, на які ви зважилися тільки пару місяців тому, прекрасно! Носіть із задоволенням і кайфуйте від того, що фігура, нарешті, наблизилася до ідеального пісочного годинника. Ну, а якщо ви вже поглядаєте на широкі труби, то ловіть лайфхак. Вибирайте більш м'який денім. Він краще сидить і не створює парниковий ефект спекотним літом", - розповіла стиліст.

Як носити джинси-труби влітку 2021

  • З блузкою

  • З коротким піджаком

  • Зі светром

  • З топом

  • З футболкою

  • З шкіряними речами

Як носити джинси-труби цього літа (фото :instagram.com/ya_zoya_)

Не пропустіть: стиліст показала, як носити спідницю в білизняному стилі - тренд літа 2021.

Читайте також: це взуття творить чудеса, стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України стильстилист