Крім слоучів: стиліст показала, як носити джинси-труби влітку 2021

"Ваша мама, напевно, вже сказала, що труби в їх молодості не носив тільки ледачий. І, як завжди, стильний світ розділився на три категорії.

Ті, кому труби до душі і one love,

Ті, кому не зайшли зовсім,

Ті, кому все одно і "я ще старі не зносила", - розповіла Зоя.

Стиліст розповіла, що улюблені джинси, як правило, - ті, які ідеально сидять.

"І якщо це слоучі, на які ви зважилися тільки пару місяців тому, прекрасно! Носіть із задоволенням і кайфуйте від того, що фігура, нарешті, наблизилася до ідеального пісочного годинника. Ну, а якщо ви вже поглядаєте на широкі труби, то ловіть лайфхак. Вибирайте більш м'який денім. Він краще сидить і не створює парниковий ефект спекотним літом", - розповіла стиліст.

Як носити джинси-труби влітку 2021

З блузкою

З коротким піджаком

Зі светром

З топом

З футболкою

З шкіряними речами

Як носити джинси-труби цього літа (фото :instagram.com/ya_zoya_)