UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Почти без снега и весна придет поздно: синоптик дал прогноз погоды до конца зимы

Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине накануне нового года совершенно не зимняя. В большинстве регионов температура выше нуля, а снегом даже не пахнет. И похожая картина ожидается в стране до конца зимы.

Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, в январе украинцев ожидает два периода похолодания, но в целом – второй зимний месяц будет аномально теплым. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Будет два периода похолодания в январе, согласно моему прогнозу. Первый и небольшой ожидаем уже в конце первой декады месяца. В середине второй – также будет короткое похолодание. Но не ждем сильных морозов", - сообщил синоптик.

Он отметил, что снега в ближайшее время в Украине не будет. Небольшие снегопады возможны только в западных областях страны и на востоке.

"Немного заснежит на крайнем востоке. Лишь в Карпатах возможны осадки в виде снега", - добавил Деркач.

Он рассказал, что в феврале 2021 года будет еще теплее, чем в январе. А вот весна в 2021 году будет поздняя. По прогнозу синоптика, весна в марте в Украине не придет, а холод задержится надолго.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали об аномальной погоде на Рождество и сильном похолодании.

А также рассказывали о том, что синоптики назвали дату возвращения морозов в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГидрометцентрПогода