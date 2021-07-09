Сочетаются далеко не со всеми тканями: стилист показала, с чем носить льняные брюки

Лен - один из самых популярных материалов на лето. В нем не жарко, лен приятен телу и выглядит на сто процентов стильно. Правда, не все научились выгодно сочетать этот материал с другими.

Стилист Катя Ионова показала в своем Instagram , как лучше всего сочетать лен в своем луке: три самых выигрышных способа.

Лен хорошо сочетается далеко не со всеми тканями. Поэтому стоит запомнить три главных и самых выигрышных материала, с которыми лен дружит: лен, хлопок, шелк.

Рубашка

Льняные брюки отлично смотрятся в компании снова-таки льняной рубашки, можно выбрать другой цвет, но "тотал-лен" - всегда в тренде. Также лен - отличная компания для хлопка. А если выберет шелк к льняным брюкам, то от вас будет сложно отвести взгляд.

Лен и лен - лучшие друзья летом 2021 (фото: kate_yourstylist)

Андре Тан показал топ стильных образов на лето на примере главной it-girl Голливуда Хайли Бибер

Топ

Тренд этого лета - кроп-топ и льняные брюки. Тут срабатывает та же схема, что и с рубашкой: хлопок, лен, шелк. Такой наряд вы наверняка видели у своего любимого блогера, пришло время повторить.

С чем носить льняные брюки летом 2021 (фото: kate_yourstylist)