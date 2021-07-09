Поєднуються далеко не з усіма тканинами: стиліст показала, з чим носити лляні штани

Льон - один з найпопулярніших матеріалів на літо. У ньому не жарко, льон приємний тілу і виглядає на сто відсотків стильно. Правда, не всі навчилися вигідно поєднувати цей матеріал з іншими.

Стиліст Катя Іонова показала у своєму Instagram , як найкраще поєднувати льон в своєму луці: три найбільш виграшних способи.

Льон добре поєднується далеко не з усіма тканинами. Тому варто запам'ятати три головних і найбільш виграшних матеріали, з якими льон дружить: льон, бавовна, шовк.

Сорочка

Лляні штани відмінно виглядають в компанії знову-таки лляної сорочки, можна вибрати інший колір, але "тотал-льон" - завжди в тренді. Також льон - відмінна компанія для бавовни. А якщо вибере шовк до лляним штанів, то від вас буде складно відвести погляд.

Льон і льон - найкращі друзі влітку 2021 (фото: kate_yourstylist)

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Топ

Тренд цього літа - кроп-топ і лляні штани. Тут спрацьовує та ж схема, що і з сорочкою: бавовна, льон, шовк. Таке вбрання ви напевно бачили у свого улюбленого блогера, прийшов час повторити.

З чим носити лляні штани влітку 2021 (фото: kate_yourstylist)