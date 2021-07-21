Как сохранить и деньги, и нервы: стилист поделилась простыми лайфхаками удачного шоппинга

Походы по шопинг-молам часто заканчиваются тем, что все деньги из кошелька потрачены на кучу ненужных вещей, а надеть все равно нечего. Согласны?
Стилист Елена Мудренко рассказала, как перестать покупать ненужное, и дала читателям РБК-Украина эффективные советы "умного" шопинга.
В программе "Утро с Украиной" на канале "Украина" вияснили, как удержаться от соблазна и не накупить все и сразу, если вы оказались в торговом центре.
Ваш макияж, каким бы устойчивым он ни был, все равно поплывет, и можно будет забыть о прическе. Поэтому все же комфортнее будет идти на шопинг без макияжа. Вещи, которые вы выбираете в то время, когда сделали макияж, могут выглядеть иначе, когда вы будете не накрашены.
В примерочных, особенно в масс-маркетах, освещение не очень хорошее, и вам кажется, что у вас полно недостатков, целлюлит, лишние килограммы.
Но если вы в восторге от себя - тоже берегитесь!
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Лучше, если вы нравитесь себе не в примерочных, а уже в новом наряде (фото: instagram.com/hoskelsa)
Есть такой маркетинговый ход, как зеркала, которые делают людей стройнее. В таком случае я рекомендую не стесняться и выйти в этой одежде в общий зал, где освещение несколько лучше.
Этот совет сохранит вам и деньги, и нервы.
Лучше выбирать вещи, в составе которых натуральные ткани, с использованием натуральных волокон, например, хлопок, лен, вискоза, тенсел - это новая ткань.
Раньше косметолог дала список самой необходимой косметики для отличного отпуска.