Як зберегти і гроші, і нерви: стиліст поділилася простими лайфхаками вдалого шопінгу

Походи по шопінг-молам часто закінчуються тим, що всі гроші з гаманця витрачені на купу непотрібних речей, а надіти все одно нічого. Згодні?
Стиліст Олена Мудренко розповіла, як перестати купувати непотрібне, і дала читачам РБК-Україна ефективні поради "розумного" шопінгу.
У програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" з'ясували, як утриматися від спокуси і не накупити все і відразу, якщо ви опинилися в торговому центрі.
Ваш макіяж, яким би стійким він не був, все рівно попливе, і можна буде забути про зачіску. Тому все ж комфортніше буде йти на шопінг без макіяжу. Речі, які ви обираєте в той час, коли зробили макіяж, можуть виглядати інакше, коли ви будете не нафарбовані.
В примірочних, особливо в мас-маркетах, освітлення не дуже хороше, і вам здається, що у вас повно вад, целюліт, зайві кілограми.
Але якщо ви в захваті від себе - теж стережіться!
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Краще, якщо ви подобаєтеся собі не в примірочних, а вже в новому вбранні (фото: instagram.com/hoskelsa)
Є такий маркетинговий хід, як дзеркала, які роблять людей стрункішими. У такому випадку я рекомендую не соромитись і вийти в цьому одязі у загальний зал, де освітлення дещо краще.
Ця порада збереже вам і гроші, і нерви.
Краще обирати речі, у складі яких натуральні тканини, з використанням натуральних волокон, наприклад, бавовна, льон, віскоза, тенсел – це нова тканина.
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