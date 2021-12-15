Соленые огурцы и прохладный душ: нутрициолог рассказала, как согреться зимой без обогревателя

Что сделать, чтобы не мерзнуть зимой

1. Мягкое закаливание - как ни странно, не укутывания, ни теплый плед, ни шерстяные носки не помогут справиться с мерзлявостью.

Лучше закаляться, начать можно с приема прохладного душа, для начала облейте ноги до колен прохладной водой. После этих процедур наденьте теплые носки, выпейте согревающий чай.

2. Используйте согревающие специи.

3. Питайтесь согревающей пищей. Например, огурец зимой будет охлаждать ваш организм, а соленый огурец комнатной температуры - согреет.

Контрастный душ и баня (фото: pexels.com)

4. Ложитесь вовремя спать.

Зимой нужно ложиться раньше, чем летом. Желательно, в 22:00 быть уже в кровати. Соблюдая такой режим, вы уже в течение недели заметите, что стали меньше мерзнуть.

5. Конечно, баня. Минимум 1 раз в 2 недели. Можно чаще. С обязательным растиранием холодной водой или снегом. Так вы повысите здоровье сосудов, поддержите иммунитет и перестанете мерзнуть.