Солоні огірки та прохолодний душ: нутріціолог розповіла, як зігрітися взимку без обігрівача

Зима та холод для багатьох стають проблемою. Ми не можемо зігрітися, нам хочеться укутатися в плед, одягнутись тепліше. А хтось навіть не виходить надвір у мороз.

Але, звичайно, так не повинно бути. Наш організм створений адаптивним, він може пристосовуватися до різних умов, і до спеки, і до холоду, і це є показник злагодженої роботи всіх його систем, розповіла у своєму Instagram нутріціолог Вероніка Хуснутдінова.

Вона порадила, як зігрітися взимку - і обігрівач тут ні до чого.