Список: нутрициолог назвала лекарства, которые могут вызвать аутоиммунные заболевания

Все люди сегодня подвержены стрессу и токсической нагрузке, генномодифицированная продукция здоровья организму тоже не добавляет. В итоге иммунная система теряет способность различать белки, принадлежащие собственному телу.
Это вызывает повреждение клеток, тканей и органов в организме, причиняемый собственной иммунной системой, атакующей эти клетки, рассказала нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram.
Полезные продукты (фото: pexels.com)
1. Психосоматика
Во время продолжительного стресса выделяется огромное количество кортизола, что стягивает все гормоны, в том числе и иммунитет
2. Стимуляция иммунитета препаратами, продаваемые в аптеке для его активации.
3. "Дырявый кишечник"
Более 80 % иммунной системы находятся в кишечнике и для ее здоровья необходим здоровый и нормально функционирующий кишечник.
4. Токсины:
Ртуть может попасть в организм разными путями: с ртутными амальгамами в зубах, потреблением рыбы и из окружающей среды
5. Инфекции (вирусы и бактерии)
Уже доказана связь для целого ряда инфекций (Эпштейна- Барра, Herpes Simplex 1 и 2) с аутоиммунными заболеваниями.
Лекарства (фото: pexels.com)
Раньше нутрициолог рассказала, что лучше всего приготовить на ужин для всей семьи.