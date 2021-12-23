Список: нутрициолог назвала лекарства, которые могут вызвать аутоиммунные заболевания

Полезные продукты (фото: pexels.com)

Она выделила 5 основных причин появления АИЗ:

1. Психосоматика

Во время продолжительного стресса выделяется огромное количество кортизола, что стягивает все гормоны, в том числе и иммунитет

2. Стимуляция иммунитета препаратами, продаваемые в аптеке для его активации.

3. "Дырявый кишечник"

Более 80 % иммунной системы находятся в кишечнике и для ее здоровья необходим здоровый и нормально функционирующий кишечник.

4. Токсины:

микотоксины - токсины природного происхождения, вырабатываемые некоторыми видами плесневых грибов, иногда присутствующие в продуктах питания,

тяжелые металлы.

Ртуть может попасть в организм разными путями: с ртутными амальгамами в зубах, потреблением рыбы и из окружающей среды

силикон,

курение.

5. Инфекции (вирусы и бактерии)

Уже доказана связь для целого ряда инфекций (Эпштейна- Барра, Herpes Simplex 1 и 2) с аутоиммунными заболеваниями.

Лекарства (фото: pexels.com)

Какие медикаменты могут провоцировать АИЗ