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Список: нутрициолог назвала лекарства, которые могут вызвать аутоиммунные заболевания

Автор: Татьяна Турчаникова

Все люди сегодня подвержены стрессу и токсической нагрузке, генномодифицированная продукция здоровья организму тоже не добавляет. В итоге иммунная система теряет способность различать белки, принадлежащие собственному телу.

Это вызывает повреждение клеток, тканей и органов в организме, причиняемый собственной иммунной системой, атакующей эти клетки, рассказала нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram.

Полезные продукты (фото: pexels.com)

Она выделила 5 основных причин появления АИЗ:

1. Психосоматика

Во время продолжительного стресса выделяется огромное количество кортизола, что стягивает все гормоны, в том числе и иммунитет

2. Стимуляция иммунитета препаратами, продаваемые в аптеке для его активации.

3. "Дырявый кишечник"

Более 80 % иммунной системы находятся в кишечнике и для ее здоровья необходим здоровый и нормально функционирующий кишечник.

4. Токсины:

  • микотоксины - токсины природного происхождения, вырабатываемые некоторыми видами плесневых грибов, иногда присутствующие в продуктах питания,
  • тяжелые металлы.

Ртуть может попасть в организм разными путями: с ртутными амальгамами в зубах, потреблением рыбы и из окружающей среды

  • силикон,
  • курение.

5. Инфекции (вирусы и бактерии)

Уже доказана связь для целого ряда инфекций (Эпштейна- Барра, Herpes Simplex 1 и 2) с аутоиммунными заболеваниями.

Лекарства (фото: pexels.com)

Какие медикаменты могут провоцировать АИЗ

  1. НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты. Обезболивают, понижают жар, снижают воспаление (аспирин, ибупрофен).
  2. Кортикостероиды – используются для ослабления симптомов. Бывают в разных формах – ингаляторов, таблеток, инъекций и пр. Иногда критичны для жизни, подрывают иммунную систему, способствуют синдрому дырявой кишки.
  3. Ингибиторы протонного насоса. Для лечения кислотозависимых заболеваний ЖКТ - понижают желудочную кислотность.
  4. Н2-блокаторы – блокаторы гистаминовых рецепторов.
  5. Антибиотики – прямой негативный эффект на микрофлору.
  6. Гормональные контрацептивы – влияют на иммунную систему и их использование может осложнить восстановление организма через диету и образ жизни.

Раньше нутрициолог рассказала, что лучше всего приготовить на ужин для всей семьи.

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