Список: нутриціолог назвала звичні ліки, що можуть викликати аутоімунні захворювання

Всі люди сьогодні схильні до стресу і токсичного навантаження, генномодифікована продукція здоров'я організму теж не додає. В результаті імунна система втрачає здатність розрізняти білки, що належать власному тілу.
Це викликає пошкодження клітин, тканин і органів в організмі, що заподіюється власною імунною системою, що атакує ці клітини, розповіла нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram.
Корисні продукти (фото: pexels.com)
1. Психосоматика
Під час тривалого стресу виділяється величезна кількість кортизолу, що стягує всі гормони, в тому числі і імунітет.
2. Стимуляція імунітету препаратами, продаються в аптеці для його активації.
3. "Дірявий кишечник"
Більше 80 % імунної системи знаходяться в кишечнику і для її здоров'я необхідний здоровий і нормально функціонуючий кишечник.
4. Токсини:
Ртуть може потрапити в організм різними шляхами: з ртутними амальгамами в зубах, споживанням риби і з навколишнього середовища:
5. Інфекції (віруси і бактерії)
Вже доведено зв'язок для цілого ряду інфекцій (Епштейна - Барра, Herpes Simplex 1 і 2) з аутоімунними захворюваннями.
Ліки (фото: pexels.com)
Раніше нутриціолог розповіла, що найкраще приготувати на вечерю для всієї родини.