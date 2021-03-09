Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри могут назвать второго ребенка

Главными фаворитами имени для будущей малышки являются Диана, Елизавета, Грейс.

На первом месте - Диана. На это имя британцы сделали наибольшее количество ставок, считая, что малышку назовут в честь погибшей матери принца Гарри. Ведь о ней он неоднократно высказывался с большой любовью.

В тройке лидеров также Елизавета и Грейс.

Кроме того, популярными именами являются Алиса, Александрия и Екатерина.

Но кто знает, быть может Меган и Гарри и в этот раз будут оригинальными. Ведь с первым ребенком паре удалось удивить общественность, когда мальчика назвали Арчи (полное имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор). Мальчик родился 6 мая 2019 года.

Пол ребенка пара рассекретила в интервью Опре Уинфри, которое вышло 7 марта и уже наделало много шума.

"Иметь любого ребенка - одного или двоих - было бы замечательно. Но когда у вас мальчик, а затем девочка, чего же еще можно желать", - сказал принц Гарри в беседе со знаменитой телеведущей.