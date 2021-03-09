Стало відомо, як Меган Маркл і принц Гаррі можуть назвати другу дитину

Меган Маркл знаходиться на великому терміні вагітності, адже в кінці весни вони з принцом Гаррі стануть батьками дівчинки. Поки весь світ зачаївся в очікуванні, букмекери роблять ставки - як же назвуть нову правнучку королеви Єлизавети II.
Про це пише ria.ru, посилаючись на агрегат букмекерських ставок Oddschecker.
Головними фаворитами імені для майбутньої дитинки є Діана, Єлизавета, Грейс.
На першому місці - Діана. На це ім'я британці зробили найбільшу кількість ставок, вважаючи, що дівчинку назвуть на честь загиблої матері принца Гаррі. Адже про неї він неодноразово висловлювався з великою любов'ю.
У трійці лідерів також Єлизавета і Грейс.
Крім того, популярними іменами є Аліса, Олександрія і Катерина.
Але хто знає, бути може Меган і Гаррі і в цей раз будуть оригінальними. Адже з першою дитиною парі вдалося здивувати громадськість, коли хлопчика назвали Арчі (повне ім'я Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор). Хлопчик народився 6 травня 2019 року.
Стать дитини пара розсекретила в інтерв'ю Опрі Уїнфрі, яке вийшло 7 березня і вже наробило багато шуму.
"Мати будь-яку дитину - одну або дві - було б чудово. Але коли у вас хлопчик, а потім дівчинка, чого ще можна бажати", - сказав принц Гаррі в бесіді зі знаменитою телеведучою.
Раніше ми писали, що Меган Маркл зізналася у бажанні вчинити самогубство, коли жила у Великобританії. Дружина принца Гаррі також звинуватила членів королівської сім'ї в прояві расизму.
Нагадаємо, що про другу вагітність Меган стало відомо 14 лютого - День всіх закоханих.
Нещодавно ми писали про історію знайомства, кохання і скандалів найбільш обговорюваною пари британської королівської сім'ї.