Станет только хуже: какие области накроет жуткой непогодой на выходных

Погода в Украине на выходных ухудшится еще сильнее. Синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем в субботу, а в воскресенье осадков станет еще больше. Кроме того, ожидается сильный ветер 7-12 метров в секунду, а на дорогах - гололедица.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 12 декабря практически по всей стране мокрый снег с дождем. Наименьшая вероятность осадков в Сумской, Полтавской, Херсонской областях и в Крыму.

Днем температура +1... -3 градуса, ночью -1... -6 мороза. Но на Юге и Западе теплее - от 0 до +6 градусов, а ночью +1... -2 (в Одесской области ночь теплее - от +4 до +6).

В Киеве днем 0... -2, ночью -4... -6, мокрый снег и дождь, ветер сильный, порывистый.

Погода в Украине 12 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 13 декабря, температура немного повысится - днем от 0 до +4 градусов, ночью +1... -3 градуса. Теплее будет на Закарпатье и Юге - от +3 до +7 градусов, ночью тут +1+5, а в Крыму +11+13, ночью +5+7 градусов.

Осадки разной интенсивности в виде мокрого снега, дождя ожидаются по всей стране, кроме Востока, юго-востока и Крыма, где будет пасмурная погода.

В Киеве в воскресенье сильные осадки - мокрый снег с дождем, днем +1+3, ночью 0... -2 мороза, ветрено.

Погода в Украине 13 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптики предупредили о гололедице на дорогах в северных и центральных областей Украины, а также в столице и Киевской области. Кроме того ожидается туман.

Ранее синоптики обновили прогноз погоды на декабрь.