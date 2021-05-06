Стилист назвала топ-5 ошибок при выборе джинсов
Как выбрать джинсы (фото: instagram.com/leoniehanne)
Многие девушки до сих пор совершают одни и те же ошибки, выбирая свою идеальную модель джинсов. Почему бы не разобраться раз и навсегда и не прекратить совершать их.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Ксения Господинова.
Стилсит уверена, что какой бы ни была сейчас мода, если вы купите джинсы, не сидящие удачно на талии или такие, которые больше вас на три размера, это - не ваша идеальная пара.
Топ-5 ошибок при выборе джинсов⠀
- Джинсы не должны быть велики в талии. Не стоит думать, что так будет удобнее заправлять в джинсы футболки и кардиганы - наоборот, вы только будете казаться шире.⠀
- Следите за тем, где расположены задние карманы. Они должны быть четко на уровне ягодиц. Маленький секрет - большие карманы сделают ягодицы визуально крупнее.
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Ваша идеальная пара должна идеально сидеть (фото: instagram.com/leoniehanne)
- Выбирать джинсы неправильного размера - на размер меньше или 3 размера больше, заведомо плохая идея. Выбирайте джинсы своего размера, даже если это модель оверсайз: S - значит S.
- Всегда обращайте внимание на посадку. Это важно в первую очередь для тех, кто пользуется онлайн-шоппингом. Если джинсы не сидят изначально, просто верните их, где взяли, ваша идеальная пара должна сидеть, будто на вас одну шита.
- Слишком высокая талия не сделает вашу фигуру лучше, только нарушит гармонию. Даже если в тренде завышенная талия, смотрите, не нарушает ли пропорции фигуры такая пара. Если нарушает - откажитесь от них.
Напомним, стилист назвала топ ошибок в одежде, которые сильно дешевят образ.
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