Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів
Як вибрати джинси (фото: instagram.com/leoniehanne)
Багато дівчат досі роблять одні й ті ж самі помилки, вибираючи свою ідеальну модель джинсів. Чому б не розібратися раз і назавжди і не припинити здійснювати їх.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Господинова.
Стілсіт впевнена, що якою б не була зараз мода, якщо ви купите джинси, які не сидять вдало на талії або такі, які є більшими за вас на три розміри, це - не ваша ідеальна пара.
Топ-5 помилок при виборі джинсів⠀
- Джинси не повинні бути великі в талії. Не варто думати, що так буде зручніше заправляти в джинси футболки і кардигани - навпаки, ви тільки будете здаватися ширшою.⠀
- Слідкуйте за тим, де розташовані задні кишені. Вони повинні бути чітко на рівні сідниць. Маленький секрет - великі кишені зроблять сідниці візуально крупнішими.
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Ваша ідеальна пара повинна ідеально сидіти (фото: instagram.com/leoniehanne)
- Вибирати джинси неправильного розміру - на розмір менше або 3 розміри більше, свідомо погана ідея. Вибирайте джинси свого розміру, навіть якщо це модель оверсайз: S - значить S.
- Завжди звертайте увагу на посадку. Це важливо в першу чергу для тих, хто користується онлайн-шопінгом. Якщо джинси не сидять спочатку, просто поверніть їх, де взяли, ваша ідеальна пара повинна сидіти, ніби на вас одну шита.
- Занадто висока талія не зробить вашу фігуру кращою, тільки порушить гармонію. Навіть якщо в тренді завищена талія, дивіться, чи не порушує пропорції фігури така пара. Якщо порушує - відмовтеся від них.
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