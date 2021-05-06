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Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 20:07
Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів Як вибрати джинси (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато дівчат досі роблять одні й ті ж самі помилки, вибираючи свою ідеальну модель джинсів. Чому б не розібратися раз і назавжди і не припинити здійснювати їх.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Ксенія Господинова.

Стілсіт впевнена, що якою б не була зараз мода, якщо ви купите джинси, які не сидять вдало на талії або такі, які є більшими за вас на три розміри, це - не ваша ідеальна пара.

Топ-5 помилок при виборі джинсів⠀

  • Джинси не повинні бути великі в талії. Не варто думати, що так буде зручніше заправляти в джинси футболки і кардигани - навпаки, ви тільки будете здаватися ширшою.⠀
  • Слідкуйте за тим, де розташовані задні кишені. Вони повинні бути чітко на рівні сідниць. Маленький секрет - великі кишені зроблять сідниці візуально крупнішими.

Стиліст назвала топ-5 помилок при виборі джинсів

Ваша ідеальна пара повинна ідеально сидіти (фото: instagram.com/leoniehanne)

  • Вибирати джинси неправильного розміру - на розмір менше або 3 розміри більше, свідомо погана ідея. Вибирайте джинси свого розміру, навіть якщо це модель оверсайз: S - значить S.
  • Завжди звертайте увагу на посадку. Це важливо в першу чергу для тих, хто користується онлайн-шопінгом. Якщо джинси не сидять спочатку, просто поверніть їх, де взяли, ваша ідеальна пара повинна сидіти, ніби на вас одну шита.
  • Занадто висока талія не зробить вашу фігуру кращою, тільки порушить гармонію. Навіть якщо в тренді завищена талія, дивіться, чи не порушує пропорції фігури така пара. Якщо порушує - відмовтеся від них.

Нагадаємо, стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ.

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