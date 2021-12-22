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Стилист объяснила, как выбрать сумку не на один сезон: фото самых удачных моделей

Автор: Татьяна Турчаникова

Базовая сумка нужна каждой девушке! Качественная и уникальная, она должна легко вписываться в любой гардероб и надежно служить основой самым разнообразным лукам.

Как выбрать базовую и универсальную модель, рассказала в своем Instagram стилист Ольга Стильдоступно.

Она показала самые яркие модели и посоветовала, на что стоит обратить особое внимание при выборе функциональной сумки не на один сезон.

На что обратить внимание при выборе сумки

  • На форму. Если нужна базовая сумка, выбирайте лаконичную форму.

  • На палитру. Выбирайте подходящие цвета палитре вашего гардероба. Цвета: черный, бежевый, коричневый, серый, бордо, синий.

  • Пропорциональность. Обратите внимание на то, как размер сумки соотносится с вашим ростом.

  • Качество. Базовая сумка обязательно должна быть качественной. Обратите внимание не только на материал, но также на пошив, строчки и детали.

  • Минимализм. Никакого лишнего декора, так сумка подойдет к самым разннобразным лукам.

  • Функциональность. Перед покупкой сумки, взвесьте, какие вещи вам в ней носить. Помаду и телефон или ноутбук? Отталкивайтесь от своей рутины, ведь базовая сумка - на каждый день.

Как выбрать базовую сумку (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раньше стилист показала самые трендовые юбки на 2022 год.

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