Стиліст пояснила, як вибрати сумку не на один сезон: фото найвдаліших моделей
Базова сумка потрібна кожній дівчині! Якісна і унікальна, вона повинна легко вписуватися в будь-який гардероб і надійно служити основою найрізноманітніших луків.
Как выбрать базовую и универсальную модель, рассказала в своем Instagram стилист Ольга Стильдоступно.
Она показала самые яркие модели и посоветовала, на что стоит обратить особое внимание при выборе функциональной сумки не на один сезон.
На что обратить внимание при выборе сумки
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На форму. Если нужна базовая сумка, выбирайте лаконичную форму.
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На палитру. Выбирайте подходящие цвета палитре вашего гардероба. Цвета: черный, бежевый, коричневый, серый, бордо, синий.
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Пропорциональность. Обратите внимание на то, как размер сумки соотносится с вашим ростом.
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Качество. Базовая сумка обязательно должна быть качественной. Обратите внимание не только на материал, но также на пошив, строчки и детали.
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Минимализм. Никакого лишнего декора, так сумка подойдет к самым разннобразным лукам.
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Функциональность. Перед покупкой сумки, взвесьте, какие вещи вам в ней носить. Помаду и телефон или ноутбук? Отталкивайтесь от своей рутины, ведь базовая сумка - на каждый день.
Как выбрать базовую сумку (фото: instagram.com/stilnodostupno)