Стрижка-осьминог: стилисты показали, какая прическа обещает стать главным трендом 2022 года (фото)

Если волосы короче, чем по плечи, посоветуйтесь с мастером (фото: instagram.com/billieeilish)

В том, что такая прическа становится все популярнее, сомневаться не приходится. Даже Pinterest подтверждает: количество поисковых запросов "стрижка осьминога" за последние пару месяцев взлетело вверх.

Том Спратт, глава отдела красоты Pinterest, сказал: "2021 год был годом более скромных расцветок и оттенков, что касается следующего года, то наши данные показывают: в 2022 году люди будут применять гораздо более бунтарский и веселый подход, поскольку креативность и эскапизм станут более важными во всех аспектах нашей жизни, включая волосы".

Подробнее: что такое стрижка осьминога

Стрижка осьминога является ответвлением текстурных стилей маллета, которые мы наблюдали в последние год или два, но с изюминкой!

Раньше такие прически тоже были в моде: представьте себе Рэйчел из "Друзей", но с современным (и немного более грубым) обновлением. Слои и объем в такой прическе остались, как в маллете или каскаде, но пряди, обрамляющие лицо, образуют "щупальца" осьминога. Помните прическу Джо Экзотика из "Короля тигров"? Осьминог – это уже не Рейчел, но еще не Джо.

Иногда к прическе добавляется челка (фото: instagram.com/shaglondon)

Как попросить в салоне такую же

Итак, вы решились! Как объяснить в салоне, чего вы хотите? Хоть прическа и становится все популярнее, своему мастеру по волосам стоит все же принести пару-тройку вдохновляющих фото: просто так просить "сделать вам "осьминога" пока рано, все-таки, это не каре.

Стоит отметить, что эта прическа лучше всего смотрится на тех, у кого волнистые или прямые волосы, длина которых достигает плеч. Если волосы короче, лучше обсудите со своим стилистом, как прическа будет выглядеть именно на вас.

Как у Рэйчел, но модифицированная (фото: instagram.com/kaloikoi)

Как уложить стрижку осьминога

Из-за многослойности этой прически она все равно, как ее ни пытайся уложить, будет выглядеть немного "я только что встала с постели".

Тем не менее, используйте средства для увеличения объема, чтобы приподнять корни, кончики волос можно обозначить гелем.