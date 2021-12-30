Стрижка-восьминіг: стилісти показали, яка зачіска обіцяє стати головним трендом 2022 року (фото)

Якщо волосся коротше, ніж по плечі, порадьтеся з майстром (фото: instagram.com/billieeilish)

У тому, що така зачіска стає все популярнішим, сумніватися не доводиться. Навіть Pinterest підтверджує: кількість пошукових запитів "стрижка восьминога" за останні пару місяців злетіла вгору.

Том Спратт, керівник відділу краси Pinterest, сказав: "2021 рік був роком більш скромних кольорів і відтінків, що стосується наступного року, то наші дані показують: у 2022 році люди будуть застосовувати набагато більш бунтарський і веселий підхід, оскільки креативність і ескапізм стануть більш важливими у всіх аспектах нашого життя, включаючи волосся".

Детальніше: що таке стрижка восьминога

Стрижка восьминога є відгалуженням текстурних стилів маллета, які ми спостерігали в останні рік або два, але з родзинкою!

Раніше такі зачіски теж були в моді: уявіть собі Рейчел з "Друзів", але із сучасним (і трохи грубішим) оновленням. Шари та обсяг у такій зачісці залишилися, як у малеті або каскаді, але пасма, що обрамляють обличчя, утворюють "щупальця" восьминога. Пам'ятаєте зачіску Джо Екзотика із "Короля тигрів"? Восьминіг - це вже не Рейчел, але ще не Джо.

Іноді до зачіски додається чубчик (фото: instagram.com/shaglondon)

Як попросити в салоні таку ж

Отже, ви зважилися! Як пояснити в салоні, чого ви хочете? Хоч зачіска і стає все популярнішою, своєму майстру по волоссю варто все ж принести пару-трійку надихаючих фото: просто так просити "зробити вам "восьминога" поки рано, все-таки, це не каре.

Варто відзначити, що ця зачіска найкраще виглядає на тих, у кого хвилясті або пряме волосся, довжина яких досягає плечей і нижче. Якщо волосся коротше, краще обговоріть зі своїм стилістом, як зачіска буде виглядати саме на вас.

Як у Рейчел, але модифікована (фото: instagram.com/kaloikoi)

Як укласти стрижку восьминога

Через багатошаровості цієї зачіски, вона все одно буде виглядати трохи "я щойно встала з ліжка". Проте, використовуйте засоби для збільшення обсягу, щоб підняти коріння, кінчики волосся можна позначити гелем.