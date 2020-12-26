Свадьба и венчание по церковному календарю 2021: благоприятные дни для брака

Церковный свадебный календарь 2021 поможет верующим влюбленным парам выбрать благоприятную дату и для венчания, и для заключения брака. Считается, что год приходящий, который идет на смену "опасному" високосному 2020-му, станет более удачным для желающих узаконить отношения.
И хотя православная церковь не выделяет тот или иной год как более благоприятный для свадеб и венчаний, в календаре есть недопустимые для этого периоды и даты. Какие именно - расскажет Lite.
Православным настоятельно не рекомендуется скреплять союз перед Богом и людьми во время и накануне церковных праздников и постов, во время Святок и седмиц.
Если речь идет о больших церковных праздниках, то тут вообще существуют строгие запреты на проведение обряда венчания.
Кроме церковных праздников, есть также и дни недели, когда можно и нельзя совершать главную часть чина церковного благословения брака у православных.
В 2021 году в православном календаре есть 120 дней, когда разрешено проводить церемонию венчания:
Таким образом можно резюмировать, что по церковному календарю самыми удачными датами для свадьбы станет почти весь февраль и май, большая часть лета и почти вся осень.
Напомним, недавно астрологи назвали самые несовместимые пары и объяснили, каким знакам Зодиака не стоит играть свадьбу в год Быка.
Ранее сообщалось, что астролог назвала главные опасности 2021 года и предупредила о четырех затмениях и жестком ретроградном Меркурии.