Весілля та вінчання за церковним календарем 2021: сприятливі дні для шлюбу

Церковний весільний календар 2021 допоможе віруючим закоханим парам вибрати сприятливу дату і для вінчання, і для укладення шлюбу. Вважається, що рік прийдешній, який йде на зміну "небезпечному" високосному 2020-му, стане більш вдалим для бажаючих узаконити стосунки.
І хоча православна церква не виділяє той чи інший рік як більш сприятливий для весіль та вінчань, у календарі є неприпустимі для цього періоди та дати. Які саме - розповість Lite.
Православним настійно не рекомендується скріплювати союз перед Богом і людьми під час і напередодні церковних свят і постів, під час Святок і седмиць.
Якщо йдеться про великі церковні свята, то тут взагалі існують суворі заборони на проведення обряду вінчання.
Крім церковних свят, є також і дні тижня, коли можна і не можна виконувати головну частину чину церковного благословення шлюбу у православних.
У 2021 році в православному календарі є 120 днів, коли дозволено проводити церемонію вінчання:
Таким чином, можна резюмувати, що за церковним календарем найбільш вдалими датами для весілля стане майже весь лютий і травень, більша частина літа і майже вся осінь.
Нагадаємо, нещодавно астрологи назвали найбільш несумісні пари та пояснили, яким знакам Зодіаку не слід грати весілля в рік Бика.
Раніше повідомлялося, що астролог назвала головні небезпеки 2021 року і попередила про чотири затемнення і жорсткий ретроградний Меркурій.