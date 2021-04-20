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Светлый цвет полнит, мелкий принт - стройнит: советы стилиста, как выбрать купальник

Автор: Татьяна Турчаникова

Купальник - один из самых сложных предметов летнего гардероба. Чтобы выбрать такой, который отлично сядет на фигуре, нужно знать определенные тонкости подбора купальника.⁣⠀

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

"Начну с самого важного: купальник должен быть комфортным! Спадающие лямки или впивающиеся в попу плавки заставляют нас нервничать и постоянно что-то поправлять. А это не то, чем хотелось бы заниматься на пляже, правда?", - напомнила Татьяна.⁣⁣⠀

Вам должно быть удобно - это первое (фото: pexels.com)

Как выбрать купальник:

  • "Раздельный или слитный. Это - по вкусу. Оба варианта могут быть очень актуальны и прекрасно справляться, при необходимости, с визуальной коррекцией фигуры. ⁣⠀
  • размер решает. Купальник мал и впивается в тело - есть риск стать похожей на сосиску в оболочке. Велик - при намокании растягивается, болтается, паруситься. Тоже не айс.
  • светлые цвета и крупные принты добавляют объема, темные цвета и мелкие принты - скорректируют то, что наели зимой. Я лично обожаю раздельные разноцветные купальники - пестрый верх и однотонный низ.
  • больше тела - больше ткани. Девушкам размера "плюс" лучше избегать кусочков ткани на веревочках. А вот "полные" плавки и широкие лямки удачно обыграют пропорции тела.
  • грудь. Большая - выбирайте варианты на широких лямках или завязках на шее. Маленькая - бандо с рюшами или воланами. Они оптически добавят объема. Аккуратнее с push-up. Соблазн добавить себе пару кг в области груди велик, но знайте меру! Плохо подобранный лиф с пушапом заставляет грудь жить "своей жизнью" отдельно от тела. Что со стороны выглядит печально", - посоветовала Татьяна.⁣⁣

Напомним, стилист рассказала, как выбрать брюки по типу фигуры: кюлоты - для высоких девушек, палаццо - для среднего роста.

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