Світлий колір повнить, дрібний принт - робить стрункою: поради стиліста, як вибрати купальник

Купальник - один з найскладніших предметів літнього гардеробу. Щоб вибрати такий, який відмінно сидіти на фігурі, потрібно знати певні тонкощі підбору купальника.⁣⠀

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

"Почну з самого важливого: купальник повинен бути комфортним! Спадаючі лямки або ті, що впиваються в попу плавки змушують нас нервувати і постійно щось поправляти. А це не те, чим хотілося б займатися на пляжі, правда?", - нагадала Тетяна.⁣⁣⠀

Вам повинно бути зручно - це перше (фото: pexels.com)

Як вибрати купальник: