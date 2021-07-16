Связано с печенью: нутрициолог назвала топ причин появления варикоза

Варикоз - это симптом проблем с печенью (как геморрой и другие проблемы с сосудами).

Об этом рассказала нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram . Она посоветовала, как перестроить питание и режим дня, чтобы восстановиться при варикозе.

лишний вес

длительное стояние или сидение

поднятие тяжестей

бег на длинные дистанции

малоподвижный образ жизни

тесная одежда и обувь

беременность

⠀Начните с разгрузки всего организма и отказа от стресса (фото: pexels.com)

Как избавиться от варикоза

Операция при варикозе и удаление звездочек не решают проблему в организме. Надо работать над восстановлением работы печени, изменением питания и образа жизни, контролем стресса.

Физическая активность - работа с собственным весом, плавание, аэробика, ходьба.

Особенное внимание обратите на список продуктов, которые могут разрушить вашу печень, откажитесь от них. Хорошо временно придерживаться элиминационной диеты.

Главные враги печени - ночной образ жизни / неправильно организованный сон, чувство гнева.

Желательно сделать чистку кишечника в самом начале, так как запоры и спазмы тоже усугубляют варикоз. Существуют различные способы освобождения кишечника, они всем известны.

Cредство номер один при коронавирусе: нутрициолог дала простой рецепт

Вот простой способ:

1. 1 ч. л. псиллиума на стакан воды утром или на ночь - 2 недели.

2. Следите за количеством воды, стул должен быть каждый день.

3. Работа с остеопатом и массаж живота (можно делать висцеральный).

4. При аутоимунных проблемах и лишнем эстрогене (мастопатия, миомы, папилломы и др.) добавьте 1 ч. л. коры скользкого вяза на стакан воды. Пить в течение дня. Этот чай будет тормозить всасывание токсинов, вышедших из печени, снова в кровоток через кишечник.

Перед применением советов проконсультируйтесь с врачом.