Связано с печенью: нутрициолог назвала топ причин появления варикоза
Варикоз - это симптом проблем с печенью (как геморрой и другие проблемы с сосудами).
Об этом рассказала нутрициолог Вероника Натуромама в своем Instagram. Она посоветовала, как перестроить питание и режим дня, чтобы восстановиться при варикозе.
Причины появления варикоза
- лишний вес
- длительное стояние или сидение
- поднятие тяжестей
- бег на длинные дистанции
- малоподвижный образ жизни
- тесная одежда и обувь
- беременность
⠀Начните с разгрузки всего организма и отказа от стресса (фото: pexels.com)
Как избавиться от варикоза
Операция при варикозе и удаление звездочек не решают проблему в организме. Надо работать над восстановлением работы печени, изменением питания и образа жизни, контролем стресса.
Физическая активность - работа с собственным весом, плавание, аэробика, ходьба.
Особенное внимание обратите на список продуктов, которые могут разрушить вашу печень, откажитесь от них. Хорошо временно придерживаться элиминационной диеты.
Главные враги печени - ночной образ жизни / неправильно организованный сон, чувство гнева.
Желательно сделать чистку кишечника в самом начале, так как запоры и спазмы тоже усугубляют варикоз. Существуют различные способы освобождения кишечника, они всем известны.
Cредство номер один при коронавирусе: нутрициолог дала простой рецепт
Вот простой способ:
1. 1 ч. л. псиллиума на стакан воды утром или на ночь - 2 недели.
2. Следите за количеством воды, стул должен быть каждый день.
3. Работа с остеопатом и массаж живота (можно делать висцеральный).
4. При аутоимунных проблемах и лишнем эстрогене (мастопатия, миомы, папилломы и др.) добавьте 1 ч. л. коры скользкого вяза на стакан воды. Пить в течение дня. Этот чай будет тормозить всасывание токсинов, вышедших из печени, снова в кровоток через кишечник.
Перед применением советов проконсультируйтесь с врачом.
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