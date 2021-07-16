Пов'язано з печінкою: нутриціолог назвала топ причин появи варикозу

Варикоз - це симптом проблем з печінкою (як геморой та інші проблеми з судинами).

Про це розповіла нутриціолог Вероніка Натуромама в своєму Instagram . Вона порадила, як перебудувати харчування і режим дня, щоб відновитися при варикозі.

зайва вага

тривале стояння або сидіння

підняття важких предметів

біг на довгі дистанції

малорухливий спосіб життя

тісний одяг і взуття

вагітність

⠀Почніть з розвантаження всього організму і відмови від стресу (фото: pexels.com)

Як позбутися від варикозу

Операція при варикозі і видалення зірочок не вирішують проблему в організмі. Треба працювати над відновленням роботи печінки, над зміною харчування і способу життя, контролем стресу.

Фізична активність - робота з власною вагою, плавання, аеробіка, ходьба.

Особливу увагу зверніть на список продуктів, які можуть зруйнувати вашу печінку, відмовтеся від них. Добре тимчасово дотримуватися елімінаційної дієти.

Головні вороги печінки - нічний спосіб життя / неправильно організований сон, почуття гніву.

Бажано зробити чистку кишечника на самому початку, так як запори і спазми теж посилюють варикоз. Існують різні способи звільнення кишечника, вони всім відомі.

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Ось простий спосіб:

1. 1 ч. л. псілліума на склянку води вранці або на ніч - 2 тижні.

2. Слідкуйте за кількістю води, стілець повинен бути кожен день.

3. Робота з остеопатом і масаж живота (можна робити вісцеральний).

4. При аутоімунних проблемах і зайвому естрогені (мастопатія, міоми, папіломи та ін.) додайте 1 ч. л. кори слизького в'яза на склянку води. Пити протягом дня. Цей чай буде гальмувати всмоктування токсинів, що вийшли з печінки, знову в кровотік через кишечник.

Перед застосуванням порад проконсультуйтеся з лікарем.