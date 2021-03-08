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Сын 91-летнего Чапкиса напугал старым домом балетмейстера в Киеве

Автор: Светлана Мащенко

Сын знаменитого балетмейстера и судьи проекта "Танцы со звездами" Григория Чапкиса решил напугать своих друзей из США, где он живет в последнее время, домом в Киеве, в котором вырос.

Видео Грег опубликовал в своих instagram stories.

42-летний Грег, как и его отец, знаменитый хореограф, но карьеру он делает в США. Мужчина говорит, что всегда перед возвращением в Штаты приходит к дому, в котором прошло его детство.

По мнению сына Чапкиса вид старой киевской пятиэтажки с разношерстными балконами, разбитым тротуаром и неубранным мусором, должен шокировать его подписчиков из США.

Грег рассказывает, что раньше жил со своей семьей в квартире на четвертом этаже.

Отметим, что его отец Григорий Чапкис сейчас живет в центре столице. Судя по всему, квартира балетмейстера находится в районе Бесарабки.

Сын Григория Чапкиса показал старый дом в Киеве (видео: instagram.com/stories/gregchapkis)

Напомним, что от первых двух жен у Чапкиса есть дочь Лилия и сын Григорий, которые продолжают дело отца в Италии и США.

В сентябре 2020 года хореограф женился в четвертый раз - избранницей 91-летнего балетмейстера стала женщина, которая младше его на 52 года.

Напомним, что недавно сын Григория Чапкиса прилетел в Украину из США, чтобы навестить больного отца. 91-летний балетмейстер долгое время лежит в больнице с пневмонией.

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