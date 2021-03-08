Син 91-річного Чапкіса налякав старим будинком балетмейстера в Києві

42-річний Грег, як і його батько, знаменитий хореограф, але кар'єру він робить в США. Чоловік каже, що завжди перед поверненням в Штати приходить до будинку, в якому минуло його дитинство.

На думку сина Чапкіса вигляд старої київської п'ятиповерхівки з різношерстими балконами, розбитим тротуаром і неприбраним сміттям, повинен шокувати його дописувачів з США.

Грег розповідає, що раніше жив зі своєю сім'єю у квартирі на четвертому поверсі.

Зазначимо, що його батько Григорій Чапкіс зараз живе в центрі столиці. Судячи з усього, квартира балетмейстера знаходиться в районі Бесарабки.

Син Григорія Чапкіса показав старий будинок в Києві (відео: instagram.com/stories/gregchapkis)

Нагадаємо, що від перших двох дружин у Чапкіса є дочка Лілія і син Григорій, які продовжують справу батька в Італії та США.

У вересні 2020 року хореограф одружився в четвертий раз - обраницею 91-річного балетмейстера стала жінка, яка молодша за нього на 52 роки.