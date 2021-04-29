Сыворотки будут работать в 300 раз лучше: косметолог раскрыла незаменимое бьюти-средство

Мезороллер - роллер с маленькими иголками, которые создают на коже микропроколы. И в ней запускается самовосстановление и выработка коллагена, написала Яна.

"Результат: кожа плотнее, более упругая и морщинки менее заметны. А если использовать мезороллер с сыворотками, они проникают в 300-400 раз лучше", - шокировала косметолог.

Проблемы, которые решает мезороллер:

рубцы

морщины

гиперпигментация

растяжки (свежие)

выпадение волос.

Мезороллер не стоит использовать при активных воспалениях, грибковых инфекциях, розацеа, псориазе, экземе, диабете и во время беременности, напомнила Яна.

Чтобы кожа сияла! (фото: pexels.com)

"У него бывает разная длина игл: 0,5 мм - для "новичков", сокращает мелкие морщинки и постакне; 1 мм - для "профи", уменьшает глубокие морщины, пигментацию, рубцы и помогает стимулировать рост волос. Для волос и тела эта длина лучше", - рассказала Фокси.

Как пользоваться мезороллером для кожи лица

1. Очистите кожу.

2. Обработайте роллер хлоргексидином (можно минут 10 подержать в растворе).

3. Нанесите на лицо сыворотку с минимальным и хорошим составом. Если задача устранить морщины - с пептидами, увлажнение - с гиалуроновой кислотой, пигментация - с витамином С (! в некислой форме).

4. Разделите кожу на участки (лоб, нос и т. д.) и катайте роллер вертикально, горизонтально и диагонально в каждом направлении (раз по 5).

5. После процедуры нанесите ту же сыворотку. Можно закрыть легким (!) кремом без активов (витамина С, кислот, ретиноидов, ниацинамида).

Как пользоваться мезороллером для волос

1. Вымойте волосы шампунем и промокните полотенцем.

2. Разделите волосы на проборы, наносите по проборам сыворотку (с пептидами, есть специальные для волос) и катайте 2-5 раз.

3.После процедуры снова нанесите сыворотку.

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"Мезороллер рассчитан на 12 применений, после иглы стачиваются. Упавший роллер - непригоден. Для эффективности используйте вечером раз в 7-10 дней. Избегайте воспалений, родинок и бородавок", - напомнила Яна.