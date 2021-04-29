Сыворотки будут работать в 300 раз лучше: косметолог раскрыла незаменимое бьюти-средство

Сыворотки будут лучше проникать в кожу, волосы начнут лучше расти - и все это благодаря одному-единственному бьюти-гаджету - мезороллеру.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
Мезороллер - роллер с маленькими иголками, которые создают на коже микропроколы. И в ней запускается самовосстановление и выработка коллагена, написала Яна.
"Результат: кожа плотнее, более упругая и морщинки менее заметны. А если использовать мезороллер с сыворотками, они проникают в 300-400 раз лучше", - шокировала косметолог.
Мезороллер не стоит использовать при активных воспалениях, грибковых инфекциях, розацеа, псориазе, экземе, диабете и во время беременности, напомнила Яна.
"У него бывает разная длина игл: 0,5 мм - для "новичков", сокращает мелкие морщинки и постакне; 1 мм - для "профи", уменьшает глубокие морщины, пигментацию, рубцы и помогает стимулировать рост волос. Для волос и тела эта длина лучше", - рассказала Фокси.
1. Очистите кожу.
2. Обработайте роллер хлоргексидином (можно минут 10 подержать в растворе).
3. Нанесите на лицо сыворотку с минимальным и хорошим составом. Если задача устранить морщины - с пептидами, увлажнение - с гиалуроновой кислотой, пигментация - с витамином С (! в некислой форме).
4. Разделите кожу на участки (лоб, нос и т. д.) и катайте роллер вертикально, горизонтально и диагонально в каждом направлении (раз по 5).
5. После процедуры нанесите ту же сыворотку. Можно закрыть легким (!) кремом без активов (витамина С, кислот, ретиноидов, ниацинамида).
1. Вымойте волосы шампунем и промокните полотенцем.
2. Разделите волосы на проборы, наносите по проборам сыворотку (с пептидами, есть специальные для волос) и катайте 2-5 раз.
3.После процедуры снова нанесите сыворотку.
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"Мезороллер рассчитан на 12 применений, после иглы стачиваются. Упавший роллер - непригоден. Для эффективности используйте вечером раз в 7-10 дней. Избегайте воспалений, родинок и бородавок", - напомнила Яна.
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