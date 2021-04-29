RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сироватки будуть працювати в 300 разів краще: косметолог розкрила незамінний б'юті-засіб

Автор: Тетяна Турчанікова

Сироватки будуть краще проникати в шкіру, волосся почне краще рости - і все це завдяки одному-єдиному б'юті-гаджету - мезороллеру.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.

Мезороллер - ролер з маленькими голками, які створюють на шкірі мікропроколи. І в ній запускається самовідновлення і вироблення колагену, написала Яна.

"Результат: шкіра щільніше, більш пружна і зморшки менш помітні. А якщо використовувати мезороллер з сироватками, вони проникають в 300-400 разів краще", - шокувала косметолог.

Проблеми, які вирішує мезороллер:

  • фляки
  • зморшка
  • гіперпігментація
  • розтяжки (свіжі)
  • випадання волосся.

Мезороллер не варто використовувати при активних запаленнях, грибкових інфекціях, розацеа, псоріазі, екземі, діабеті і під час вагітності, нагадала Яна.

Щоб шкіра сяяла! (фото: pexels.com)

"У нього буває різна довжина голок: 0,5 мм - для "новачків", скорочує дрібні зморшки і постакне; 1 мм - для "профі", зменшує глибокі зморшки, пігментацію, рубці і допомагає стимулювати ріст волосся. Для волосся і тіла ця довжина краще", - розповіла Фоксі.

Як користуватися мезороллером для шкіри обличчя

1. Очистіть шкіру.

2. Обробіть ролер хлоргексидином (можна хвилин 10 потримати в розчині).

3. Нанесіть на обличчя сироватку з мінімальним і хорошим складом. Якщо завдання усунути зморшки - з пептидами, зволоження - з гіалуроновою кислотою, пігментація - з вітаміном С (! у некислій формі).

4. Розділіть шкіру на ділянки (лоб, ніс і т. д.) і катайте ролер вертикально, горизонтально і діагонально в кожному напрямку (разів по 5).

5. Після процедури нанесіть ту ж сироватку. Можна закрити легким (!) кремом без активів (вітаміну С, кислот, ретиноїдів, ніацинаміду).

Як користуватися мезороллером для волосся

1. Вимийте волосся шампунем і промокніть рушником.

2. Розділіть волосся на проділи, нанесіть по проділах сироватку (з пептидами, є спеціальні для волосся) і катайте 2-5 разів.

3.Після процедури знову нанесіть сироватку.

"Мезороллер розрахований на 12 застосувань, після голки сточуються. Впав ролер - непридатний. Для ефективності використовуйте ввечері раз в 7-10 днів. Уникайте запалень, родимок і бородавок", - нагадала Яна.

Нагадаємо також, що раніше косметолог прокоментувала всім відомий ролер для обличчя - незамінний гаджет або маркетинговий хід?

Раніше ми писали, що зелень відмінно впливає на красу шкіри. Сезон відкритий, яку зелень потрібно обирати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України волосыкосметологкосметикакрасота