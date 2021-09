Танцы со звездами 2021: лучшие выступления первого эфира шоу

Турнирная таблица первого эфира Танцев со звездами 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Первыми на сцену вышли певица Lida Lee и ее партнер чемпион Украины по бальным танцам Алексей Базэла. Они исполнили джаз под песню The Man - Feel It Still. Судьи достаточно высоко оценили их выступление, хотя в первом эфире никому слишком высоких оценок не ставили.

Lida Lee и Алексей Базэла (видео: YouTube)

Певец Дмитрий Каднай и его партнерша финалистка многих международных турниров по бальным танцам Алина Ли продемонстрировали ча-ча-ча под песню Prince & The Revolution - Kiss.

Дмитрий Каднай и Алина Ли (видео: YouTube)

Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов и Яна Цыбульская танцевали самбу. И хотя судьи раскритиковали технику комика, поставили высокие оценки за энергетику танцы.

Иван Люленов и Яна Цыбульская (видео: YouTube)

Победительница Евровидения 2016 Джамала вышла на паркет с 5-кратным чемпионом Украины и участником Блэкпула Антоном Нестерко. Пара танцевала трогательный вальс.

Джамала и Антон Нестерко (видео: YouTube)

Олимпийский призер в Токио 2020 Станислав Горуна и и его партнерша, финалистка юниорского Блэкпула, Даниэлла Преап показали контемп, который высоко оценили судьи.

Станислав Горуна и Даниэлла Преап (видео: YouTube)