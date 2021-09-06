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Танці з зірками 2021: кращі виступи першого ефіру шоу

Автор: Роман Мирончук

Танці з зірками 2021 стартували в неділю, 5 серпня, на телеканалі "1+1". Сьогодні був перший ефір нового сезону популярного танцювального шоу, тому голосувати ні за кого телеглядачам не довелося, але судді оцінки виставляли.

У новому сезоні серед суддів з'явилася нова людина - це відомий україно-американський хореограф Максим Чмерковський. Також танці оцінювали Влад Яма і Катерина Кухар.

Турнірна таблиця першого ефіру Танців з зірками 2021 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Першими на сцену вийшли співачка Lida Lee та її партнер чемпіон України з бальних танців Олексій Базела. Вони виконали джаз під пісню The Man - Feel It Still. Судді досить високо оцінили їх виступ, хоча в першому ефірі нікому занадто високих оцінок не ставили.

Lida Lee та Олексій Базела (відео: YouTube)

Співак Дмитро Каднай і його партнерка фіналістка багатьох міжнародних турнірів з бальних танців Аліна Лі продемонстрували ча-ча-ча під пісню Prince & The Revolution - Kiss.

Дмитро Каднай і Аліна Лі (відео: YouTube)

Зірка "Ліги сміху" Іван Люленов і Яна Цибульська танцювали самбу. І хоча судді розкритикували техніку коміка, поставили високі оцінки за енергетику.

Іван Люленов та Яна Цибульська (відео: YouTube)

Переможниця Євробачення 2016 Джамала вийшла на паркет з 5-разовим чемпіоном України і учасником Блекпула Антоном Нестерко. Пара танцювала зворушливий вальс.

Джамала і Антон Нестерко (відео: YouTube)

Олімпійський призер в Токіо 2020 Станіслав Горуна і і його партнерка, фіналістка юніорського Блекпула, Даніелла Преап показали контемп, який високо оцінили судді.

Станіслав Горуна і Даніелла Преап (відео: YouTube)

Нагадаємо, зірка "жіночого кварталу" порвала зв'язки перед виступом на Танцях з зірками.

Раніше Джамала поділилася емоціями перед першим ефіром "Танців з зірками".

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Танцы со звездами