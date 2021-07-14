UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Танцы со звездами: определился новый звездный участник шоу

Автор: Роман Мирончук

Телеканал "1+1" работает над новым пятым сезоном танцевального шоу "Танцы со звездами". Создатели шоу обещают удивить новыми постановками и яркими перевоплощениями. При этом стал известен еще один звездный участник шоу - это Фагот из ТНМК.

Об этом сообщает пресс-служба "1+1".

"Я рад присоединиться к "Танцам со звездами". Этот проект точно станет для меня выходом из зоны комфорта. Я не танцевал более 10 лет, со времен участия в шоу "Танцую для тебя" на "1+1", - прокомментировал Фагот свое участие в проекте.

Фото: Фагот (пресс-служба "1+1")

Напомним, что певица Джамала стала первой участницей шоу. Она бросила вызов Фаготу, и предложила таким образом ему принять участие в этом проекте.

Он принял челлендж, и опубликовал видео с зажигательным танцем в Instagram.

При этом Фагот бросил вызов сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максиму Чмерковскому, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкой и MONATIK.

Пользователи сети прокомментировали эту новость.

  • Это круто! Потому честно, я не смотрела танцы на "1+1" ни одного выпуска, а ты, Олег, заинтриговал! Уверена, танцы - это еще один из твоих талантов!
  • Ну на Фагота стоит посмотреть;
  • Тот момент, когда начнешь смотреть танцы со звездами! Пусть будут танцы!
  • Это будет огонь. Давно я "1+1" не включала. Я буду болеть за вас.

Уже скоро украинцы узнают, кого из знаменитостей они смогут увидеть на паркете в новом сезоне "Танцев со звездами".

Ранее всплыли первые неожиданные подробности о 5 сезоне "Танцев со звездами".

Читайте LITE в Google News
Танцы со звездамишоубиз