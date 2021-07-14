Танцы со звездами: определился новый звездный участник шоу

"Я рад присоединиться к "Танцам со звездами". Этот проект точно станет для меня выходом из зоны комфорта. Я не танцевал более 10 лет, со времен участия в шоу "Танцую для тебя" на "1+1", - прокомментировал Фагот свое участие в проекте.

Фото: Фагот (пресс-служба "1+1")

Напомним, что певица Джамала стала первой участницей шоу. Она бросила вызов Фаготу, и предложила таким образом ему принять участие в этом проекте.

Он принял челлендж, и опубликовал видео с зажигательным танцем в Instagram.

При этом Фагот бросил вызов сразу пяти известным украинским и зарубежным артистам: Грегу Чапкису, Максиму Чмерковскому, Франсиско Гомесу, Александре Зарицкой и MONATIK.

Пользователи сети прокомментировали эту новость.

Это круто! Потому честно, я не смотрела танцы на "1+1" ни одного выпуска, а ты, Олег, заинтриговал! Уверена, танцы - это еще один из твоих талантов!

Ну на Фагота стоит посмотреть;

Тот момент, когда начнешь смотреть танцы со звездами! Пусть будут танцы!

Это будет огонь. Давно я "1+1" не включала. Я буду болеть за вас.

Уже скоро украинцы узнают, кого из знаменитостей они смогут увидеть на паркете в новом сезоне "Танцев со звездами".