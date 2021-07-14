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Танці з зірками: визначився новий зірковий учасник шоу

Автор: Роман Мирончук

Телеканал "1+1" працює над новим п'ятим сезоном танцювального шоу "Танці з зірками". Творці шоу обіцяють здивувати новими постановками та яскравими перевтіленнями. При цьому став відомий ще один зірковий учасник шоу - це Фагот з ТНМК.

Про це повідомляє прес-служба "1+ ".

"Я радий приєднатися до "Танців з зірками". Цей проєкт точно стане для мене виходом із зони комфорту. Я не танцював більше ніж 10 років, з часів участі в шоу "Танцюю для тебе" на "1+1", - прокоментував Фагот своє участь в проєкті.

Фото: Фагот (прес-служба "1+1")

Нагадаємо, що співачка Джамала стала першою учасницею шоу. Вона кинула виклик Фаготу, і запропонувала таким чином йому взяти участь в цьому проєкті.

Він прийняв челлендж, і опублікував відео із запальним танцем в Instagram.

При цьому Фагот кинув виклик відразу п'яти відомим українським і зарубіжним артистам: Грегу Чапкісу, Максиму Чмерковському, Франсиско Гомесу, Олександрі Зарицькій і MONATIK.

Користувачі мережі прокоментували цю новину.

  • Це круто! Тому чесно, я не дивилася танці на "1+1" жодного випуску, а ти, Олег, заінтригував! Впевнена, танці - це ще один з твоїх талантів!
  • Ну на Фагота варто подивитися;
  • Той момент, коли почнеш дивитися танці з зірками! Нехай будуть танці!
  • Це буде вогонь. Давно я "1+1" не включала. Я буду вболівати за вас.

Вже скоро українці дізнаються, кого зі знаменитостей вони зможуть побачити на паркеті в новому сезоні "Танців з зірками".

Раніше спливли перші несподівані подробиці про 5 сезоні "Танців з зірками".

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