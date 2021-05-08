Топ-11 причин: эндокринолог рассказала, что провоцирует хроническую усталость

Врач рассказала, что она составила шпаргалку, что скорректировать или проверить, когда нет сил и энергии.

Что провоцирует хроническую усталость

Нарушения циркадианных ритмов.

Это про отход ко сну до 23.00 и раньше, ранние подъемы.

Трудности с засыпанием, дневная сонливость, тяга к сладкому, мучному, "мусорной" еде.

Здесь вопросы к надпочечникам.

Дефициты - равно усталость.

Особенно - витаминов группы В, фолиевой кислоты, витаминов Д и С, железа, цинка.

Редкая анемия протекает без усталости. И не только железодефицитная, но и при нехватке / неусвоении фолиевой кислоты и витамина В12. Обязательно проверьте уровень ферритина и сдайте общий анализ крови.

Откуда берется постоянная усталость (фото: pexels.com)

Гипотиреоз.

Ворует не только красоту, но и энергию.

Нужны лабораторные тесты на уровень ТТГ, свободный Т3, свободный Т4, антитела к ТПО и ТГ и УЗИ щитовидной железы.⠀

Гипоацидность, а значит - недостаточное усвоение нутриентов, витаминов и минералов.⠀

Снижение уровня половых гормонов, особенно - тестостерона. Низкий его уровень коррелирует также с отсутствием амбиций, целей и желаний.⠀

Паразитоз.

Хронический изнуряющий стресс.

Пищевые непереносимости спорных категорий продуктов (глютен, молочные продукты, пасленовые).

Можно отследить с помощью пищевого дневника.

⠀Неправильное сочетание продуктов.

Придерживайтесь правильной структуры питания.