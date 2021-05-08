Топ-11 причин: ендокринолог розповіла, що провокує хронічну втому

Хронічна втома не з'являється у людини просто так. Її тягнуть якісь фактори, звички, спосіб життя.
Про це розповіла у своєму Instagram ендокринолог Катерина Григор'єва.
Лікар розповіла, що вона склала шпаргалку, що скорегувати або перевірити, коли немає сил і енергії.
Це про відхід до сну до 23.00 і раніше, ранні підйоми.
Тут питання до надпочечників.
Особливо - вітамінів групи В, фолієвої кислоти, вітамінів Д і С, заліза, цинку.
Рідкісна анемія протікає без втоми. І не тільки залізодефіцитна, але і при нестачі / незасвоєнні фолієвої кислоти і вітаміну В12. Обов'язково перевірте рівень феритину і здайте загальний аналіз крові.
Звідки береться постійна втома (фото: pexels.com)
Краде не тільки красу, а й енергію.
Потрібні лабораторні тести на рівень ТТГ, вільний Т3, вільний Т4, антитіла до ТПО і ТГ і УЗД щитовидної залози.⠀
Можна відстежити за допомогою харчового щоденника.
Дотримуйтеся правильної структури харчування.
Нагадаємо, ендокринолог розповіла, де брати кальцій, якщо не їсти молочку: список простих продуктів від лікаря.
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