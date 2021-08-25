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Топ-5 простых советов: нутрициолог рассказала, как удержать вес после похудения  

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Среда 25 августа 2021 19:01
Топ-5 простых советов: нутрициолог рассказала, как удержать вес после похудения   Похудеть мало, нужно еще удержать вес (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы оставаться в форме круглый год, важно не только при помощи питания и тренировок добиться своего идеального веса, но и удержать его.

Нутрициолог Катерина Тихонова в своем Instagram дала целых пять советов, как удержать вес после диеты.

5 простых советов: как удержать результат похудения

  • Дисциплина. Работа над пищевыми привычками не заканчивается получением заветной цифры на весах. Каждый день, когда вы эти привычки повторяете, вы закрепляете их своей голове и теле!
  • Комфорт. Если вы и дальше можете в комфортном для себя темпе соблюдать те правила, которые привели вас к похудению - это прекрасно, вы на верном пути.

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Топ-5 простых советов: нутрициолог рассказала, как удержать вес после похудения Важно уметь удерживать свой результат (фото: pexels.com)

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  • Физические нагрузки. Я думаю, что тут слова излишни, согласны?
  • Поддержка. Делитесь своими результатами, мнением - в компании вам будет легче!
  • Хвалите себя и награждайте за победы! Каждый день записывайте в своем блокноте продолжение предложения: "Я сегодня большой молодец, потому что...". И не забывайте себя награждать! Только не калориями.

Раньше нутрициолог назвала явные признаки, по которым можно заподозрить анемию у ребенка.

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