Топ-5 простых советов: нутрициолог рассказала, как удержать вес после похудения
Похудеть мало, нужно еще удержать вес (фото: pexels.com)
Чтобы оставаться в форме круглый год, важно не только при помощи питания и тренировок добиться своего идеального веса, но и удержать его.
Нутрициолог Катерина Тихонова в своем Instagram дала целых пять советов, как удержать вес после диеты.
5 простых советов: как удержать результат похудения
- Дисциплина. Работа над пищевыми привычками не заканчивается получением заветной цифры на весах. Каждый день, когда вы эти привычки повторяете, вы закрепляете их своей голове и теле!
- Комфорт. Если вы и дальше можете в комфортном для себя темпе соблюдать те правила, которые привели вас к похудению - это прекрасно, вы на верном пути.
Не допускайте этих ошибок: нутрициолог рассказала, как нельзя питаться во время церковного поста
Важно уметь удерживать свой результат (фото: pexels.com)
Никаких растворимых суррогатов: врач рассказала, какое кофе опасно для здоровья
- Физические нагрузки. Я думаю, что тут слова излишни, согласны?
- Поддержка. Делитесь своими результатами, мнением - в компании вам будет легче!
- Хвалите себя и награждайте за победы! Каждый день записывайте в своем блокноте продолжение предложения: "Я сегодня большой молодец, потому что...". И не забывайте себя награждать! Только не калориями.
Раньше нутрициолог назвала явные признаки, по которым можно заподозрить анемию у ребенка.