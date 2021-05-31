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Вместо топа и пояса: стилист показала, как носить платок летом 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Если ваша коллекция платков в этом сезоне еще не пополнилась новыми экземплярами, то нужно исправить это досадное недоразумение!

Тем более что платок теперь можно носить не только в виде аксессуара на голову, а еще и на ноге и даже вместо топа.

Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Зоя Панина.

"Я не умею носить эти ваши платки-каре", - это не отговорка. Летом они будут в тренде, так что стоит научиться, как применить платок в своем гардеробе.

Шпаргалка, как при помощи платка не превратиться в ковбоя, бандита или Аленушку, а стать самой стильной львицей в офисе, смастерить 1001 лук для отпуска и не делать укладку, когда времени в обрез.

Как носить платок летом 2021

  • Как бандану

  • На шее

  • Вместо пояса

  • Вместо топа

  • На ноге

Кожаная и гиперобъемная: стилист показала, какие модели рубашек покупать на лето 2021

  • На руке

  • На волосах

Платок стал многофункциональным (фото: instagram.com/ya_zoya)

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